СБУ затримала у Харкові ІТ-спеціаліста, який збирав розвіддані для росіян

Співробітники Служби безпеки України у Харкові затримали 18-річного хакера, який входив до угрупування «народная сyberармия РФ». Хлопець готував кібератаки на українські урядові сайти і коригував ракетні удари по місту. Про це повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 25 січня.

Слідчі встановили, ФСБ завербувала харківського ІТ-спеціаліста через Telegram-канал хакерської спільноти. За завданням російської спецслужби він розвідував базування Сил оборони на території регіону. Зокрема, можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

«За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня. Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України», – йдеться у повідомленні.

Переписка харків'янина із росіянами

Для збору розвідданих хлопець обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Отримані відомості разом із скріншотами електронних карт з координатами потенційних цілей хлопець надсилав до ФСБ у один із месенджерів.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці вилучили три мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував для підривної діяльності на користь Росії.

Хлопцю оголосили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та розміщення ЗСУ. Наразі він перебуває під вартою. Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.