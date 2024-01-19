Зраднику загрожує довічне ув'язнення

У Вугледарі співробітники СБУ затримали чоловіка, який допомагав російським окупантам обстрілювати місто із зенітно-ракетних комплексів С-300. Ним виявився колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 19 січня.

За даними правоохоронців, чоловік працював агентом воєнної розвідки Росії та виконував завдання для успішних атак окупантів. Зокрема, митник наводив на тимчасові позиції підрозділів Сил оборони поблизу Вугледара ворожі ракети С-300.

«Для цього фігурант у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників. Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами», – повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ затримала мешканця Вугледара, який коригував російські удари

Правоохоронці затримали зрадника поблизу передової. Ним виявився мешканець Вугледара, який до повномасштабного вторгнення працював керівником одного з відділів Донецької регіональної митниці та вже вийшов на пенсію. Чоловік у грудні 2023 року зв’язався з російським ГРУ та почав працювати на окупантів.

«Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є “зв’язковим” воєнної розвідки Росії на тимчасово захопленій частині території Донеччини», – додали у прес-службі СБУ.

У чоловіка вилучили мобільний телефон, в якому знайшли докази його протиправної діяльності. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Колишньому митнику загрожує довічне позбавлення волі.