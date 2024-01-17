Суд на 15 років ув’язнив чоловіка, який шпигував для росіян на Одещині. Він розвідував місця розташування електропідстанцій та українських блокпостів на території міста Ізмаїл. Також стежив за транспортом, який прибував до місцевого річпорту, та розвідував специфіку його охорони. Про це у середу, 17 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Засуджений – працівник річпорту у Ізмаїлі. Спецслужби Росії дистанційно завербували його після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік зв’язувався з росіянами через анонімний чат у месенджері. Туди шпигун надсилав всю зібрану інформацію разом із фотографіями та координатами об’єктів.

СБУ затримала розвідника у січні 2023 року. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання – ув’язнення строком на 15 років.

Нагадаємо, у Кропивницькому СБУ затримала чоловіка, який збирав для росіян дані про напрямки та польоти українських бойових літаків, зокрема, фронтових бомбардувальників та винищувачів. Крім того, він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних сил України.