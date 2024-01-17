СБУ вилучила у чоловіка комп'ютер і мобільний телефон із доказами шпигунства на користь росіян

Співробітники Служби безпеки України у Кропивницькому Кіровоградської області затримали чергового інформатора російських спецслужб. Чоловік збирав для росіян дані про напрямки та польоти українських бойових літаків, зокрема, фронтових бомбардувальників та винищувачів. Крім того, він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних сил України. Про це у середу, 17 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, російські спецслужби завербували жителя Кропивницького понад три місяці тому. Чоловік потрапив у поле зору росіян через свої антиукраїнські дописи у соцмережах.

Щоб зібрати потрібну росіянам інформацію, кропивничанин самостійно об’їжджав регіон та приховано знімав військові об’єкти Сил оборони. Також потрібну інформацію він розпитував у своїх знайомих, які нічого не підозрювали. Зібрані дані чоловік передавав окупантам через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Для маскування він періодично змінював свій нікнейм та використовував проксі-сервер для анонімізації.

Втім, співробітники СБУ викрили чоловіка та затримали його у власному помешканні. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього комп’ютер та мобільний телефон із доказами шпигунства на користь росіян.

Кропивничанину повідомили про підозру у поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів в Україну та розміщення ЗСУ. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.