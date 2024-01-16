СБУ повідомила про підозру двом мешканцям Львівщини, які публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України та підтримували ворожу армію. Як уточнили ZAXID.NET у УСБУ Львівщини, одну з підозр отримала вчителька молодших класів однієї з шкіл області.

Як вказано у повідомленні управління СБУ Львівщини за 16 січня, оперативники повідомили про підозри двом мешканцям Львівщини, які в забороненій соцмережі Однокласники поширювали антиукраїнські заклики та прославляли армію окупанта. Також вони публічно пропагували наративи загарбницької політики Кремля та дискредитували ЗСУ.

Однією з них виявилась діюча працівниця закладу освіти зі Стрийщини. Речниця УСБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що йдеться про вчительку молодших класів однієї з шкіл області.

Двом мешканцям Львівщини повідомлено про підозри згідно Кримінального кодексу України – за ч. 2 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) у відповідності до вчинених злочинів. Тривають слідчі дії.