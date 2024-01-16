Юрій Сегеда заявив, що не знав, що продаж комуністичної символіки є забороненим

Буський районний суд Львівщини виніс вирок Юрію Сегеді, який продавав комуністичну символіку через інтернет. За продаж радянського прапора суд призначив йому дворічне ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, випадок трапився ще у 2021 році. Протягом лютого – квітня Юрій Сегеда на платформі оголошень Olx продавав двосторонній радянський прапор, на якому був зображений портрет Леніна, поєднання серпа, молота та п’ятикутної зірки, гасла та зображено 15 гербів республік СРСР.

Чоловік, який побачив на платформі оголошення про продаж радянського прапора, зателефонував Юрію Сегеді, призначив особисту зустріч на площі Ринок у Буську та придбав прапор за 900 грн. Покупець заявив на продавця у поліцію.

У вироку суду зазначено, що Юрій Сегеда є уродженцям Харкова, однак після затримання правоохоронці повідомляли, що він є мешканцем Львівщини. На час затримання йому було 35 років. У суді Юрій Сегеда не визнав свою провину у кримінальному правопорушенні (поширення комуністичної символіки) та стверджує, що не знав, що продаж комуністичної символіки є забороненим.

Справу розглянув суддя Борис Журибіда, який дослідив усі матеріали справи та визнав Юрія Сегеду винним у продажі радянського прапора. Суд призначив йому дворічне ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк. На вирок ще може бути подана апеляція.