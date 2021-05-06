35-річний мешканець Золочівського району продавав прапор із зображенням Леніна та герба СРСР

У середу, 5 травня, оперативники СБУ спільно з поліцейськими Львівщини затримали 35-річного мешканця Золочівського району, який намагався продати червоний прапор із зображенням Леніна та символіки СРСР.

У прес-службі СБУ Львівщини повідомили, що чоловіка викрили в момент збуту забороненої символіки. В СБУ вважають, що комуністичний прапор міг бути використаний для провокацій на Львівщині під час заходів 8 та 9 травня.

Мешканця Львівщини затримали під час продажу червоного прапора

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що чоловік, 1986 року народження, розмістив оголошення про продаж комуністичного прапора через Інтернет. Його затримали 5 травня в момент, коли він зустрівся з покупцем і передавав йому товар. Правоохоронці наразі не розголошують, за скільки грошей чоловік продавав прапор.

Такі дії чоловіка кваліфікували як кримінальне правопорушення. Наразі йому готують підозру за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ. Винуватцю загрожує обмеження волі або позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.