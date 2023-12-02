Викритий СБУ священик Віталій Хромей є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко

Рахівський районний суд Закарпатської області виніс вирок священику УПЦ МП Віталію Хромею за пропаганду комуністичного режиму. Обвинувачений визнав свою провину і суд звільнив його від тюремного ув’язнення, встановивши річний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Віталій Хромей, будучи настоятелем храму Хустської єпархії УПЦ МП та проживаючи на території храму, створив акаунт у соцмережі Facebook та під псевдонімом (Венедикт Хромий) поширював зображення комуністичної символіки та тоталітарного режиму.

Допитаний у судовому засіданні священик визнав свою провину у поширенні комуністичної символіки. Віталій Хромей заявив, що його дід був ветераном Великої Вітчизняної війни, тому у пам’ять про нього він створив акаунт, у якому використовував символіку радянського періоду СРСР: пам’ятника радянського воїна-визволителя, зображення прапора СРСР, ордену СРСР. Обвинувачений заявляє, що робив це, не знаючи про існуючу заборону на законодавчому рівні.

Повідомляючи про викриття прихильника комуністичного режиму, СБУ інформувала, що правоохоронці виявили у Віталія Хромея книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій. У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що «Київ, без великої Росії, і окремо від Росії, немислимий в жодному випадку». Під час слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до «пробудження матушки-Руси» та молилися за «спасение России», а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців.

Викритий СБУ священик Віталій Хромей є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Справу розглянув суддя Віктор Ємчук, який дослідив усі матеріали справи та визнав Віталія Хромея винним у поширенні комуністичної символіки. Йому призначили три роки ув’язнення без конфіскації майна, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Йому мають повернути усі вилучені книги та техніку. На вирок ще може бути подана апеляція.