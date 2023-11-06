На Буковині священика Української православної церкви Московського патріархату Дмитра Завяльця засудили за колабораційну діяльність. Буковинець під час похорону військовослужбовцях закликав віддати Росії Крим та Донбас. Глибоцький районний суд на 12 років заборонив священослужителю проводити богослужіння та займати посади в релігійних організаціях.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що священик УПЦ МП 23 березня на кладовищі села Черепківці Чернівецького району під час похорону військовослужбовця публічно звернувся з промовою до понад 60 людей, які були присутні під час поховання.

«В своїй промові священослужитель наголосив, що “...Донбас і Крим не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти”. Також Дмитро Завялець додав, що “Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться”, тим самим публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України і публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 2 листопада.

Священик УПЦ МП до суду не з’явився, але направив заяву про визнання вини у вчиненні кримінального правопорушення. Суддя Глибоцького районного суду пом’якшив вирок обвинуваченому, зважаючи на щире каяття чоловіка, повне визнання ним вини та активне сприяння у розкритті справи. У підсумку суд призначив священнику УПЦ МП покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність, пов’язану з публічними виступами на 12 років.

За даними Youcontrol, Дмитро Завялець очолює Релігійну громаду парафії на честь Покрова Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви МП смт Глибока Чернівецької області.