Затримання Аркадія Сідорова у жовтні 2023 року

Заліщицький районний суд Тернопільської області визнав винним Аркадія Сідорова в отриманні хабара й призначив йому 25,5 тис. грн штрафу. У вироку, який опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що чоловік за 500 доларів обіцяв посприяти у проведенні сплаву по Дністру для іноземних студентів.

Згідно з матеріалами справи, Аркадій Сідоров працює на посаді начальника відділу еколого-освітньої роботи Національного природного парку «Дністровський каньйон». Він ініціює та організовує екологічні акції, контролює організацію заходів з еколого-освітньої роботи серед учнів шкіл, студентів, місцевого населення та туристів. На початку жовтня 2023 року обвинувачений знав, що для іноземних студентів планують провести екскурсію на катамарані по території парку. Він звернувся до організатора екскурсії й попросив гроші за нібито перекладача для іноземців та транспорту для екскурсії по Дністру.

Вже 5 жовтня 2023 року Аркадій Сідоров зустрівся з організатором екскурсії та отримав від нього 500 доларів хабара. Одразу після цього обвинуваченого затримали правоохоронці.

У суді посадовець розкаявся та повністю визнав свою провину. Суддя Ірина Торська визнала Аркадія Сідорова винним в отриманні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та оштрафувала його на 25,5 тис. грн та позбавила права на рік обіймати певні посади. Крім цього, Аркадій Сідоров має сплатити майже 3 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Тернопільському апеляційному суді.