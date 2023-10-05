Вимагача затримали під час передачі хабара

На Тернопільщині правоохоронці затримали на хабарі працівника національного природного парку «Дністровський каньйон». Чоловік вимагав в підприємця 35 тис. гривень за те, що надасть дозвільні документи на проведення сплавів та туристичних заходів на території заповідної зони річки Дністер. Держслужбовця заарештували одразу після передачі усієї суми хабара.

Поліцейські Тернопільщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань з’ясували, що до посадовця звернувся підприємець, який планував організовувати сплави та займатися туризмом на річці Дністер. Чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, почав вимагати гроші за те, що допоможе виготовити необхідні документи.

«Держслужбовець пообіцяв підприємцю гарантовано отримати дозволи для проведення сплавів по річці Дністер та туризму на території природно-заповідного фонду. Свої послуги оцінив в 35 тисяч гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 5 жовтня.

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці затримали працівника національного природного парку під час отримання обумовленої суми. Жителю Тернопільщини інкримінують вчинення правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.