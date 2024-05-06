Гроші, які посадовець отримав від підприємця

Поліцейські 2 травня затримали керівника відділу Ярмолинецької ОТГ, що на Хмельниччині, та повідомили йому підозру в хабарництві. Посадовець вимагав від підприємця 8 тис. доларів за надання в оренду двох земельних ділянок. Бізнесмен планував розмістити там два МАФи. У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розповіли, що чиновника затримали під час отримання другої частини хабара.

«Правоохоронці затримали посадовця одразу після отримання 7 тис. доларів неправомірної вигоди. Раніше він отримав ще тисячу доларів. На місці затримання поліцейські вилучили гроші, мобільний телефон, технічну документацію на розміщення МАФів тощо», – повідомляють правоохоронці.

Начальник відділу отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років, заборону обіймати певні посади та конфіскацію майна. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Крім цього, чоловіка відсторонили від посади.