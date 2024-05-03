Праворуч – директор Адміністрації річкових портів Олександр Козловський

Директора Адміністрації річкових портів затримали під час одержання хабаря у 8 500 доларів. Про це у п’ятницю, 3 травня, повідомили у прес-службі міністерства розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури.

Зазначимо, що у міністерстві не розголошують ім’я затриманого, але відомо, що Адміністрацію річкових портів з липня 2020 року очолює Олександр Козловський.

Як розповіли у міністерстві, директора ДП «Адміністрації річкових портів» затримали у четвер, 2 травня, під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 8 500 доларів.

Ці гроші заплатили Олександру Козловському за укладання договору з експлуатації гідротехнічних споруд (причалів) в Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.

«Міністерство підкреслює нульову толерантність до корупції посадових осіб, зацікавлене в обʼєктивному розслідуванні та всіляко сприяє правоохоронним органам у встановлені істини», – заявили у міністерстві розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури.

Олександру Козловському оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років.