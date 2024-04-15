Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали посадовців митниць Київської, Рівненської та Одеської областей. За даними слідчих, митники вимагали хабарі у підприємців, які займаються імпортом закордонної продукції. Про це у понеділок, 15 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

У Рівному СБУ викрила першого заступника начальника обласної митниці. Слідчі встановили, що посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів. У разі несплати – посадовець створював підприємцям штучні перешкоди та погрожував додатковими перевірками вантажів та супровідної документації. У СБУ зазначили, що це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасного постачання продукції замовникам.

У Києві СБУ разом із Національною поліцією затримали заступника начальника одного із митних постів столичної митниці. За даними слідства, чиновник також вимагав гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення товарів. Крім того, посадовець залучив до злочинної схеми митного брокера. Він був між посадовцем та імпортерами, а також передавав отримані хабарі.

На Одещині СБУ спільно із ДБР викрила на корупції начальника одного із митних постів. Посадовець діяв у складі створеного ним злочинного угруповання, до якого входили кілька підлеглих та митний брокер. Зловмисники також вимагали від імпортерів хабарі. Суми неправомірної вигоди залежали від обсягів та виду товарів.

Наразі слідчі повідомили трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам про підозри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.