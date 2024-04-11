Посадовиця митниці мала схему отримання систематичних хабарів

Правоохоронці затримали інспекторку одного з управлінь Львівської митниці за вимагання та отримання систематичних хабарів. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура 11 квітня.

За даними прокуратури, посадовиця митниці мала схему отримання систематичних хабарів. За заниження митної вартості товарів, зокрема автозапчастин, інспекторка отримувала від 4 тис. грн до 8 тис. грн – залежно від кількості товару.

За даними журналіста Тараса Середича, мова йде державну інспекторку Зоряну Костик, яку затримали після отримання 8000 грн хабара.

Під час обушків за місцем посадовиці виявили та вилучили готівку на загальну суму понад 170 тис. грн

Державній інспекторці інкримінують повторне одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Під час обушків за її місцем проживання виявили та вилучили готівку на загальну суму понад 170 тис. грн. Слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення її від займаної посади.