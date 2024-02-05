Митник брав по 200 євро з автомобіля за безперешкодне оформлення

СБУ та поліція затримали інспектора митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці за хабарництво. За версією правоохоронців, він організував побори з перевізників за безперешкодне перевезення посилок.

«За даними слідства, службовець організував схему одержання хабарів від перевізників за безперешкодне митне оформлення посилок. Сума неправомірної вигоди становила 200 євро з автомобіля», – повідомили в прокуратурі Львівщини 5 лютого.

У разі відмови надати неправомірну вигоду інспектор затягував процес митного контролю та створював штучні перешкоди під час його проходження. Загалом задокументовано одержання хабарів на загальну суму 400 євро.

На хабарі попався митник з Рави-Руської

Підозрюваного затримали після чергового одержання хабара. Під час обушків у помешканні митника вилучили майже 7 тис. доларів.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Прокурори клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. За даними ZAXID.NET, на хабарі погорів інспектор митного поста «Рава-Руська».