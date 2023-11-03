Чоловік в суді свою визнав повністю

На Буковині засудили 34-річного монаха Української православної церкви Московського патріархату, який спочатку намагався обікрасти сусідку, а потім під дією алкоголю підпалив місцеву церкву в селі Мілієве. В суді чоловік повністю визнав свою вину. Йому призначили п’ять з половиною років ув’язнення.

Пожежа православної церкви Московського патріархату у селі Мілієве Вижницького району трапилася 24 квітня 2023 року. Правоохоронці швидко встановили винуватця пожежі – 34-річного монаха цієї ж парафії. Під час розслідування з’ясували, що перед підпалом чоловік обікрав жительку села Мілієве, а потім проник до храму Іова Почаївського, викрав звідти 3000 грн пожертв. Щоб приховати докази, то монах вирішив підпалити церкву.

Поліцейські затримали священослужителя, в скоєному він зізнався. «Прокурори у суді довели, що 34-річний монах, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався викрасти гроші з сейфу в односельчанки, однак не зміг відкрити його та втік з місця злочину. На цьому чоловік не зупинився та спалив храм Іова Почаївського села Мілієве Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП, обікрав місцевий магазин, а щоб приховати крадіжку знову вчинив підпал», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 3 листопада.

В суді ієродиякон УПЦ МП визнав свою вину. Суддя призначив чоловіку покарання за статтями КК України, а саме за замах на крадіжку, викраденні чужого майна та умисному знищенні чужого майна, вчиненого повторно. Монаха засудили до 5,5 років позбавлення волі.