У селі Мілієве поблизу Вижниці згоріла церква Іова Почаївського. За даними правоохоронців, причиною пожежі був підпал. Горів також магазин у цьому ж селі. Поліція вже встановила та затримала палія. Ним виявився 34-річний мешканець сусіднього села. Про мотиви підпалу наразі нічого не повідомляється. Підозрюваний перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, виклик про пожежу в селі Мілієве правоохоронці отримали вранці понеділка, 24 квітня. Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. «Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас», – йдеться у повідомленні.

У Чернівецько-Буковинські єпархії УПЦ зазначили, що пожежа сталася уночі. «Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині Підпалили храм цієї ночі – професійно, без шансів на порятунок», – додали у єпархії.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Поліція встановлює мотиви злочину. Підозрюваного 34-річного буковинця затримали, чоловік наразі перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.