Священик УПЦ МП Петро війну Росії в Україні називає громадянською

На Буковині священик УПЦ МП заборонив заносити труну з загиблим військовим у церкву. Родичі загиблого домовилися, що храм в селі Шебутинці відкриють для того, що провести молебень за загиблим бійцем. панахиду мали служити військові капелани ПЦУ. Однак священик православної церкви Московського патріархату не дозволив заносити труну до церкви і проводити там службу.

Подія сталася 31 жовтня в селі Шебутинці Сокирянської громади Дністровського району. Того дня в селі хоронили бійця ЗСУ Анатолія Харабару, повідомив на своїй сторінці в соцмережі священник ПЦУ Роман Грищук. Однак місцевий священослужитель УПЦ МП, отець Петро відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні військовослужбовця чи навіть зняти покривало із престолу. Натомість він зазначив, що перед покійним бійцем ЗСУ «не потрібно відкривати царські ворота, бо його можуть і відспівати на вулиці перед сільським клубом».

«Зі священником було узгоджено, що ПЦУ буде відспівувати у храмі. Але він не захотів відчинити навіть двері, вважаючи цього воїна недостойним того, щоб під час молитви за бійця були відкриті двері до вівтаря, що на Буковині робиться для кожного покійника, якого відспівують у храмі! Мотивував він це тим, що, на його думку, ми цього Героя можемо поховати навіть під клубом», – зазначив Роман Грищук.

Після розмови з представником УПЦ МП, капелани все ж таки провели молебень за загиблим бійцем, але на вулиці біля храму.

Священник Петро називає своїх прихожан не українцями, а слов'янами

Отець Роман Грищук додав, що місцевий священик Петро за всі ці роки ніколи не визнавав Росію як агресора. Війну, яку розпочала РФ, називав «громадянською», «мєждоусобною браню». Себе ж і своїх прихожан священослужитель називав не українцями, а слов’янами, а тому Службу Божу він повинен служити не українською мовою, а слов’янською.