Закордонні підрозділи ДП «Документ» відновили видачу паспортів
Видачу паспортів українцям відновили у тестовому режимі
Закордонні підрозділи Державного підприємства «Документ» у тестовому режимі відновили видачу паспортів українцям. Про це повідомили на сайті підприємства у суботу, 4 травня.
Зазначається, що першочергово готові паспорти видаватимуть «соціально вразливим категоріям». Проте у ДП «Документ» не уточнили про які саме категорії йдеться.
«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», – йдеться у повідомленні.
Щоб отримати документ необхідно:
- мати SMS про готовність паспорта – (отриманих після 25 квітня);
- пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «ДІЯ»);
- пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Нагадаємо, з вівторка, 23 квітня, відповідно до розпорядження голови МЗС України Дмитра Кулеби українські чоловіки призовного віку (18-60 років) з 23 квітня не можуть отримати консульські послуги за кордоном.
Того ж дня у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомили, що через технічні причини тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Там зазначили, що подати заяву на оформлення документа можна у звичайному режимі, але готові паспорти видаватимуть лише дітям віком до 12 років. Джерело ZAXID.NET в одному з відділень держустанови в Німеччині підтвердило, що в системі видачі паспортів справді стався технічний збій.
Крім того, з 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років мають можливість отримати паспортні документи тільки на території України, пересилати їх за кордон заборонено.