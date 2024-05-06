ДП «Документ» відновило видачу паспортів за кордоном

Закордонні підрозділи Державного підприємства «Документ» у тестовому режимі відновили видачу паспортів українцям. Про це повідомили на сайті підприємства у суботу, 4 травня.

Зазначається, що першочергово готові паспорти видаватимуть «соціально вразливим категоріям». Проте у ДП «Документ» не уточнили про які саме категорії йдеться.

«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати документ необхідно:

мати SMS про готовність паспорта – (отриманих після 25 квітня);

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «ДІЯ»);

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Нагадаємо, з вівторка, 23 квітня, відповідно до розпорядження голови МЗС України Дмитра Кулеби українські чоловіки призовного віку (18-60 років) з 23 квітня не можуть отримати консульські послуги за кордоном.

Того ж дня у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомили, що через технічні причини тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Там зазначили, що подати заяву на оформлення документа можна у звичайному режимі, але готові паспорти видаватимуть лише дітям віком до 12 років. Джерело ZAXID.NET в одному з відділень держустанови в Німеччині підтвердило, що в системі видачі паспортів справді стався технічний збій.

Крім того, з 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років мають можливість отримати паспортні документи тільки на території України, пересилати їх за кордон заборонено.