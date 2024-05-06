Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Хоча війська західних союзників України могли б значно допомогти відкинути російських окупантів з території нашої держави, наразі уряд Києва просить своїх союзників переважно лише про постачання військової техніки. Про це у своєму інтерв’ю канадському виданню CBC News сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Коментуючи нещодавні слова Емманюеля Макрона про гіпотетичну можливість введення військ українських союзників до України у разі прориву оборони та запиту Києва про допомогу, голова українського уряду заявив, що Україна вітатиме введення військ з країн НАТО.

Шмигаль заявив, що це допоможе відкинути ворога, але нині Київ просить у союзників тільки військову техніку.

«Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді», – резюмував Шмигаль.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон допустив сценарій, який передбачатиме введення військ на територію України. Слова французького лідера викликали занепокоєння серед його колег, втім, були й ті, хто підтримав би такий крок.