Володимир Зеленський та Емманюель Макрон

Президент України Володимир Зеленський не вірить у формат так званого «олімпійського перемир'я», запропонованого президентом Франції Емманюелем Макроном на час Олімпіади в Парижі. Про це він заявив в інтерв'ю журналістові Х'юго Декріпту, опублікованому ввечері 21 квітня.

«Я не вірю не в цей формат перемир'я. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Це брехня, Еммануель це знає, і сам свідок того», – сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що усі учасники мінського процесу пересвідчились, що замороженого конфлікту з Росією не буває.

Президент також зазначив, що ще під час підписання домовленостей у Нормандському форматі сторони заявляли про режим «cease-fire», але Росія після цього все одно використовувала групи снайперів і стріляла по українських військових на лінії фронту.

«Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання за телефонними перехопленнями. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує жодного перемир'я, жодної Олімпіади, жодних авторитетів», – сказав Зеленський.

Зауважимо, що нещодавно президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Проведення літньої Олімпіади-2024 заплановано на період із 26 липня по 11 серпня. Ігри XXXIII відбудуться у Парижі.