Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню у світових конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор та розраховує на допомогу лідера Китаю у цьому питанні. Про це Макрон заявив 15 квітня у великому інтерв’ю RMC і BFMTV.

«Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай … Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру», – зазначив французький президент.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, війну Росії проти України, і війну в Судані. Він сказав, що хоче з цією метою задіяти «багатьох партнерів».

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Нагадаємо, 33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.