Сполучені Штати Америки не мають намірів відправляти своїх військових до України, хоч і співпрацюють з Францією та її президентом Емманюелем Макроном над питаннями підтримки України. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер у середу, 27 березня, на брифінгу.

Так він відреагував на прохання прокоментувати нещодавнє повідомлення видання Bloomberg про те, що американські посадовці були «розлючені» заявами Макрона про можливість виряджання західних військових до України.

Міллер зазначив, що не може коментувати ці питання, а також не буде детально коментувати зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена наступного тижня в Парижі.

«Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч, але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати війська до України», – зазначив він.

Міллер також зазначив, що Франція є давнім союзником США і вони «плідно працюють» з Макроном над низкою питань, зокрема й щодо підтримки України.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні західні ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела про те, що нещодавні заяви французького президента про можливу відправку військ до України розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок «може спровокувати зіткнення з Росією».