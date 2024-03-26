Президент Франції Еммануель Макрон загалом має п'ять варіантів відправки військ в Україну. Про це 26 березня повідомило французьке видання Le Figaro.

Зазначається, що три з цих варіантів передбачають пряму участь у боях з росіянами, хоча і є малоймовірними.

відкриття Францією на території України заводів, які виготовлятимуть «не лише зброю»: за словами журналістів, страхові компанії можуть виставити великі рахунки за будівництво, що робить такий сценарій малоймовірним;

допомога ЗСУ без прямої участі в боях: французькі військові можуть зайнятися розмінуванням або навчанням, і саме такий сценарій журналісти вважають найбільш реалістичним;

захист Одеси: французькі військові можуть протидіяти потенційній російські агресії на цьому напрямку, це означає прямий конфлікт з РФ, але ЗМІ стверджують, що попри серйозні ризики такий варіант можливий;

безпосередня участь у боях для створення «захисної зони»: малоймовірний варіант, для якого необхідною є військова підтримка Заходу;

пряме «протистояння в окопах»: цей варіант відчитиме про пряму конфронтацію з РФ і загрожує великими політичними втратами, щоб ухвалити таке рішення, Макрону знадобиться підтримка парламенту.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде на території України. Від участі своїх військовослужбовців на українському фронті також відмовилися США. За словами ж Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не буде відправляти свої війська до України, проте окремі країни блоку можуть висунути цю ініціативу, оскільки для неї не потрібна згода усіх країн-членів НАТО.