Еммануель Макрон не виключає нових ініціатив для допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи, тож він не виключає варіанту із введенням французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому. Про це Макрон сказав увечері 14 березня в інтерв’ю французьким журналістам, пише «Укрінформ».

Макрон, пояснюючи порушення ним питання про введення військ в Україну, наголосив, що війна йде «зовсім поруч» від Франції.

«Останнім часом ми живемо в умовах, коли неможливе настає. Між Страсбургом і Львовом всього 1500 км, розумієте? Всього 1500 км. Війна вже тут, це зовсім поруч», – заявив Макрон.

Також, відповідаючи на запитання про можливість введення французьких військ в Україну, Макрон заявив, що не виключає такої можливості.

«Наразі ми не перебуваємо в такій ситуації, але не виключаємо такої можливості», – сказав він, додавши, що якщо не спинити Путіна – війна не зупиниться в Україні.

За словами Макрона, якщо Франція все ж направить війська в Україну, то «єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим». Французький президент вважає, що в разі перемоги Росії у війні «довіра до Європи буде зведена до нуля».

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде на території України. Від участі своїх військовослужбовців на українському фронті також відмовилися США. За словами ж Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не буде відправляти свої війська до України, проте окремі країни блоку можуть висунути цю ініціативу, оскільки для неї не потрібна згода усіх країн-членів НАТО.