Сполучені Штати заявили, що «не відправлятимуть до України своїх військ, аби ті виконували там бойові дії». Про це 27 лютого заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який раніше заявив, що наразі країни НАТО не відправлятимуть свої війська в Україну, але «нічого не можна виключати у майбутньому» .

«Що ж, це суверенне рішення, яке кожен член НАТО мав би прийняти сам. Ви чули, як генеральний секретар Столтенберг сам казав, що не має планів чи намірів – безумовно – під егідою НАТО, розміщувати війська на місцях. І президент Байден з самого початку цього конфлікту чітко заявив: на території України не буде військ США, які будуть виконувати бойові дії», – зазначив Кірбі у відповідь на питання, як би США поставилися до того, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу надішлють свої війська в Україну.

Нагадаємо, 26 лютого у Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України. Тему можливої відправки військ вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що «в документі з обмеженим доступом, який підготували до саміту, є натяк на те, що що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Лідери деяких європейських країн запевняють, що відправляти свої війська воювати за українців не збираються. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, щосухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс свої війська не відправлятиме, але для ініціатив окремих країн блоку згода всіх держав-членів не потрібна.

Хоча на думку посла України у Франції Вадима Омельченка, заява Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ в Україну є «початком процесу». Вадим Омельченко засвідчив, що думки про допомогу Україні військами вже якийсь час були присутні в європейських країнах.