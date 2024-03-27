Президент Франції Еммануель Макрон розізлив американських чиновників своїми заявами про можливу відправку військ в Україну. Про це 27 березня повідомила агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника агентства, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити Путіна міркувати, але посадовці, знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що ці слова могли мати протилежний ефект і розлютив американських чиновників, які приватно кажуть, що такий крок може призвести до розпалювання зіткнення з Москвою. Інші посадовці, які говорили з Bloomberg, сказали, що коментарі Макрона були також «не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки», оскільки кілька країн вже таємно розмістили «певний контингент» в Україні.

Джерело Bloomberg розповіло, що деякі прем'єр-міністри країн ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії. Водночас журналісти зазначили, що критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж діє. У цьому контексті агентство наводить приклад чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. Минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу, однак Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок в неї.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати «логіці ескалації» у відносинах з Москвою.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде на території України. Від участі своїх військовослужбовців на українському фронті також відмовилися США. За словами ж Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не буде відправляти свої війська до України, проте окремі країни блоку можуть висунути цю ініціативу, оскільки для неї не потрібна згода усіх країн-членів НАТО.

Французьке видання Le Figaro повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон загалом має п'ять варіантів відправки військ в Україну. Три з цих варіантів передбачають пряму участь у боях з росіянами, хоча і є малоймовірними.