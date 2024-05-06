Владімір Путін доручив провести найближчим часом навчання із застосування тактичної ядерної зброї

Президент Росії Владімір Путін доручив російському міноборони провести найближчим часом навчання із застосування тактичної ядерної зброї. Інформацію про це повідомили у понеділок, 6 травня, російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, як пише РІА «Новости» з посиланням на міноборони Росії, навчання проводитимуться з ракетниками Південного військового округу та сил ВМФ.

Цей захід впроваджується нібито «у відповідь на провокаційні заяви та погрози із боку Заходу, на тему заходу військ НАТО в Україну».

У російському відомстві заявляють, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Зауважимо, що практика проведення військових навчань із відпрацюванням роботи ядерних сил не нова. За останні два роки Росія провела щонайменше десять ядерних навчань. Їх мета на думку аналітиків полягає у тому, щоб з одного боку демонструвати власну силу перед російським населенням, а з іншого – це продовження ядерного шантажу Заходу, який продовжує допомагати Україні. Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон порадив російському президенту Владіміру Путіну не хизуватися тим, що в Росії є ядерна зброя, адже у деяких інших держав вона є теж.