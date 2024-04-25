Після голосування США звинуватили Росію в тому, що вона «щось приховує»

Рада безпеки ООН на своєму засіданні 24 квітня через позицію Росії не змогла ухвалити резолюцію щодо заборони розміщення ядерної зброї у космічному просторі. Про це повідомляє «Укрінформ».

Відповідно до проекту резолюції, який запропонували Японія та США, «всі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі».

За проект проголосувало 13 членів Ради безпеки ООН з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія. Китай – утримався.

Після голосування постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Росію у тому, що вона «щось приховує».

Критика пролунала й на адресу Китаю, який «радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж підтримає глобальний режим нерозповсюдження зброї».

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вже заявив, що вето Росії на резолюцію ООН щодо зобов'язання держав-учасниць Договору по космосу не розміщувати ядерну зброю на орбіті навколо Землі поставить під загрозу низку життєво важливих сфер.

За його словами, які наводить прес-служба Білого дому, виведення ядерної зброї у космос не лише порушило б договір, але й поставило б під загрозу життєво важливі служби нацбезпеки та зв’язку, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські торговельні служби, які супутники забезпечують для людей в усьому світі.

Він також додав, шо США вважають, що Росія розробляє новий супутник з ядерною зброєю.

Представник України в ООН Сергій Кислиця пов'язав провал резолюції з тим, що Росії, попри її щоденні злочини, досі дозволяють окупувати місце постійного члена Радбезу, яке належало СРСР.

«Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проект резолюції, який закликав усі держави запобігти гонці озброєнь, зокрема, ядерних у космосі. Це сталося у тому числі і тому, що воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце постійного члена Радбезу ООН, СРСР, незважаючи на щоденні злочини, які вчиняються Москвою. Realpolitik? Слабкість? Боягузливість перетнути уявні «червоні лінії»? Вже ж здається і сам Антоніо Гуттеріш заявив на мюнхенській конференції у лютому: «Сьогоднішній глобальний порядок працює не для всіх. Насправді я б пішов далі і сказав: це ні для кого не працює», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці дипломата у соцмережі Х.

Будь-яка ядерна протисупутникова система, як і загалом будь-яка ядерна зброя, заборонена в космосі. Це регулює Договір про космос від 1967 року, який підписали понад 130 країн світу.

Договір забороняє:

військову діяльність на небесних тілах;

створення військових баз у космосі;

випробування будь-якого типу озброєння;

військові навчання, маневри;

розміщення будь-яких об’єктів, що містять ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення (ЗМЗ).

Разом з тим по тексту не раз зазначається, що космічний простір має використовуватися тільки в мирних цілях. Але також в тексті йдеться і про те, що будь-яка країна-учасниця угоди може вийти з неї. Росія, США та Велика Британія – держави-депозитарії цього документа.