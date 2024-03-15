Еммануель Макрон заявив, що «росія — супротивник» Франції, а кремлівський режим — «ворог»

Президент Франції Еммануель Макрон порадив російському президенту Владіміру Путіну не хизуватися тим, що в Росії є ядерна зброя, адже у деяких інших держав вона є теж. Про це політик заявив у інтерв'ю телеканалу TF1, у четвер, 14 березня, інформує Le Figaro.

«Не варто погрожувати, коли у вас є ядерна зброя», – зазначив Макрон.

Так політик відреагував на нещодавні заяви Путіна про готовність ядерних сил Росії до імовірного втручання військ НАТО у російську війну проти України.

За словами президента Франції, «Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні». Макрон завважив, що не розмовляв з господарем Кремля вже кілька місяців, а робив це лише тоді, «коли це було необхідно».

Він наголосив, що ядерні держави повинні «передусім почуватися захищеними», оскільки мають таке озброєння.

«Коли мовиться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації», – підсумував президент.

Макрон зазначив, що Франція не воює з Росією, однак готова відповісти на можливу ескалацію з її боку.

«Росія – супротивник. Кремлівський режим – наш ворог», – заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи, тож він не відкидає можливості введення французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому.