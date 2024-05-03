Захід відбудеться 15 травня

Уже втретє Львівський ІТ кластер збирає разом учнів старших класів, абітурієнтів та вчителів інформатики на IT Future Conf 2024. Це – найбільша профорієнтаційна конференція, присвячена техсфері. Захід відбудеться 15 травня.

10 топ-спікерів з галузі ІТ розкажуть про найактуальніші професії майбутнього та перспективи роботи в техіндустрії. А ще допоможуть визначитися зі спеціальністю та підкажуть, де отримати якісну IT-освіту. Учасники конференції дізнаються про останні новини та тенденції зі світу ІТ та зможуть отримати відповіді на свої запитання від провідних фахівців.

Про власні розробки розкажуть і вихованці МАН. Андрій Гонтаренко розробив каркасний екзоскелет, а Ярослава Полікарпова – безлопатевий вітрогенератор. Обидвоє почали створення проектів ще у школі.

Участь в заході – безкоштовна. Конференція відбудеться у гібридному форматі: як онлайн, так і офлайн. Долучитися до онлайн-трансляції можуть усі охочі з будь-якого куточка України та світу. Квитки на офлайн-подію розіграють на сторінці lviv_it_future.

Після завершення конференції школярі отримають сертифікати учасників. А вчителям інформатики, які візьмуть участь у заході та пройдуть тестування, кластер спільно з Львівським національним університетом ім. Івана Франка надасть сертифікати про підвищення кваліфікації. Реєстрація за посиланням.