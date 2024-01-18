Львівський IT-кластер передав ПвК «Захід» обладнання для зв'язку на понад 3 млн грн
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 січня
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У четвер, 18 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Задля захисту неба проти ворожих атак. Львівський ІТ кластер передав техніку та обладнання для ПвК «Захід».
- Підірвалася на міні і втратила ногу. У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» відновлюється 25-річна снайперка зі Львова на псевдо «Фенікс».
- Щоб не падало і не капало на голову. Покрівлі львівських будинків очищають від снігу та льоду.
- Щоб було зручно та доступно для усіх. Центр Довженка, що на проспекті Червоної Калини, облаштовують для комфортного відвідування людей з інвалідністю.
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