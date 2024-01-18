Спеціалісти дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування снайперки

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) відновлюється 25-річна снайперка зі Львова на псевдо «Фенікс», яка підірвалася на міні. Вона втратила ліву ногу. Після відновлення планує знову повернутися на фронт.

25-річна снайперка Анастасія Савка зі Львова. До війни вона виховувала сина Ярему і працювала у салоні автосервісу адміністраторкою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Анастасія відразу подалася в ТРО. Утім, батьки вмовляли її виїхати з маленьким Яремою в безпечне місце, за кордон. І навіть вже проводжали їх на автобус, та перед відправленням Анастасія відмовилася покидати країну. Більше того, взяла до рук зброю, Анастасія стала снайперкою на псевдо «Фенікс» у складі 118-ї бригади на Запорізькому напрямку. За півтора роки служби їй неодноразово довелося побувати в справжньому пеклі і на власні очі побачити ціну нашої свободи, повідомили в лікарні.

Наприкінці листопада під час виконання чергового бойового завдання Настя випадково наступила на ворожу міну і підірвалася. Уламки пошкодили ліву ногу захисниці. Побратими наклали їй турнікет та доправили до стабілізаційного пункту. Проте врятувати ногу не вдалося, надто важкі були ушкодження. Далі шпиталь за шпиталем і нарешті - рідний Львів.

«У Центрі «Незламні» хірурги сформували снайперці куксу. Поки рана гоїться, Анастасія займається із фізичними та психотерапевтами. У дівчини невисока ампутація, вона має силу волі до відновлення, тож спеціалісти дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування снайперки», – кажуть у лікарні.

Сина Анастасії, 5-річного Ярему, відколи вона на службі, виховують її батьки. Син провідує маму у лікарні, це додає їй сил для якнайшвидшого відновлення. «Фенікс» планує повернутися на фронт і боронити країну заради майбутнього свого сина і своєї країни.