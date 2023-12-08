Зараз захисник займається з реабілітологом і після протезування зможе ходити

38-річний захисник Володимир Кайда, який втратив на війні праву ногу та отримав важкі множинні травми нижньої лівої частини тіла, понад рік був прикутий до лікарняного ліжка. Встати з ліжка він зміг завдяки рятівній операції, яку у Львові провели спеціалісти центру «Незламні» спільно із американськими колегами місії FACE to FACE.

Володимир Кайда родом з Донеччини. Він – морський піхотинець. Важке поранення отримав на Донецькому напрямку восени 2022 року, поблизу Мар'їнки. Один зі снарядів розірвався поруч із побратимом. Володимир кинувся допомогти йому і тут же ще один приліт у це ж місце. Побратим загинув, Володимирові уламки міни розтрощили таз та обидві нижні кінцівки.

Праву ногу врятувати було неможливо, тож її ампутували у лікарні Дніпра. Далі в низці медзакладів Володимирові рятували ліву ногу, яка теж сильно постраждала. Спеціалісти зіставляли фрагменти кісток та закривали тканинні дефекти. Крім цього, воїн мав повністю розтрощений кульшовий суглоб. Тканини тазу були інфіковані і рана довго не гоїлася. Важкий стан захисника ускладнили два інсульти. Через півроку лікування Володимира скеровували до Львова, повідомили у Центрі.

«Коли я вперше побачив цього пацієнта, він лежав та не міг навіть розмовляти. Перед нами постав виклик: підняти з ліжка пацієнта, який рік не підводився, і має багато ускладнень. Порушення мови, переломи кульшової западини, контрактури суглобів та незрощені переломи лівої ноги», – каже ортопед-травматолог Олег Іванів.

З Володимиром почали працювати фізичні терапевти та спеціалісти мови і мовлення. Він заговорив. І вперше за багато місяців виїхав на вулицю у кріслі колісному.

Аби Володимир зміг підвестися з крісла, стати на ліву ногу і згодом отримати протез правої кінцівки, спеціалісти мусили спершу навести лад з його кульшовим суглобом. За звичайного перелому ендопротезування суглоба є рутинною операцією для ортопедів. Утім, тут був складний випадок. Через тривалу інфекцію і рубцювання тканин проводити хірургічне втручання у звичний спосіб було небезпечно. Інфекція могла повернутися. Тож ортопед-травматологи Центру вирішили оперувати нестандартно – з іншої точки доступу до суглоба, де немає рубців. Це складне втручання львівські лікарі виконали спільно з американськими колегами місії FACE to FACE. Разом вони успішно провели ендопротезування кульшового суглоба.

Через два тижні після втручання Володимир вперше за 14 місяців став на ногу. Після загоєння рани на захисника чекає ще довга реабілітація, бо перед протезування правої кінцівки йому потрібно розпрацювати скам’янілі за понад рік у ліжку суглоби та атрофовані м’язи. Одне лікарі можуть сказати вже напевно: Володимир буде ходити.