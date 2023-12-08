Пацієнтка з нейрохірургами Остапом Грищуком і Дмитром Щібовиком

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно видалили 68-річній мешканці Львівщини пухлину, що росла 19 років. У неї в плевральній порожнині виявили пухлину, яка займала ⅓ частину легень. Гігантський 10-сантиметровий утвір встиг прорости у хребет і почав тиснути на нервові закінчення спинного мозку.

68-річна Ганна Курій живе в селі на Львівщині. Вона – багатодітна мама, має шестеро дітей і 11 онуків. Жінка багато і важко працювала, на здоров’я ніколи не скаржилася. Та рік тому, коли вийшла на пенсію, у неї почали боліти ноги. Останній місяць біль був просто нестерпний, який не давав спати, жодні ліки не допомагали. Жінка нарешті пішла до лікарів.

Діагноз шокував: у жінки в плевральній порожнині виявили пухлину, яка займала ⅓ частину легень.

«Гігантський утвір уже проріс в хребет та почав тиснути на нервові закінчення спинного мозку, що і викликало оніміння ніг. Тип пухлини – невринома. Це новоутвір, який походить з нервових закінчень і переважно є доброякісним. Небезпека невриноми в тому, що вона росте довго і безсимптомно. За розміром пухлини спеціалісти встановили, що вона у жінки росла 19 років», – повідомили в лікарні.

Невринома могла паралізувати жінку, тож її треба було якомога швидше оперувати. Тож лікарі з району скерували пацієнту до Львова, в лікарню св. Пантелеймона.

Львівські спеціалісти провели контрольне КТ-дослідження і, аби мінімізувати ризики, ухвалили рішення оперувати мультидисциплінарною командою, до складу якої увійшли торакальні та нейрохірурги.

Операція тривала чотири години, під час якої жінці повністю видалили невриному. На другу добу після операції пацієнтка вже була у звичайній палаті, а через тиждень поїхала з лікарні додому. Вона відчуває ноги, може ними вільно рухати.