Дитячий хірург Андрій Дворакевич показує відеокапсулу, за допомогою якої встановили причину кровотеч у дівчинки

У львівській дитячій лікарні св. Миколая вперше обстежили шлунково-кишковий тракт (ШКТ) 11-річної дівчинки зі Львова за допомогою відеокапсули і встановили точну причину кровотеч, чого не вдавалося зробити за допомогою інших обстежень. Відеокапсульна ентероскопія – золотий стандарт у діагностиці нестандартних кровотеч ШКТ у розвинутих країнах. Відтепер таке обстеження для дітей доступно і у Львові.

На початку 2023 року в 11-річної Дарії почалися масивні шлункові кровотечі. Спершу одна у січні, ще три – у червні. Симптоматика не допомогла лікарям визначити їхню причину: дівчинка була активною, вагу не втрачала, температура була у нормі. Лабораторні дослідження виявили лише анемію, а консервативні методи, численні гастро- та колоноскопії, навіть двічі проведені лапароскопії, не змогли ідентифікувати джерело кровотечі. Результатів не було. Лікарі лише викреслювали ймовірні діагнози за діагнозами, повідомив керівник Центру хірургії лікарні св. Миколая Андрій Дворакевич.

Аби встановити причину кровотеч у дівчинки, вирішили обстежити маленьку пацієнтку іншим методом – провести їй віртуальну капсульну ентероскопію. За словами лікаря, це надзвичайно простий та легкий для проведення метод: дитина ковтає відеокапсулу розміром як таблетка, а та робить знімки на всіх ділянках кишківника та шлунка.

«Капсула оснащена чотирма камерами та освітленням. Для процедури ми скористалися ендоскопічною капсульною системою CapsoCam Plus. Рухаючись кишківником, відеокапсула міліметр за міліметром ретельно фотографує стінки кишок і потрапляє у найглибші ділянки, куди ендоскоп не досягає. Пізніше усі зображення ми проаналізували на компʼютері і на одній із ділянок товстого кишківника виявили розширені судини», – каже Андрій Дворакевич.

Цей метод дозволив лікарям з’ясувати причину кровотеч у Дарії. У неї була судинна мальформація товстого кишківника, доволі рідкісна патологія. Дівчинці призначили відповідне лікування і кровотечі припинилися, вона знову ходить до школи.

Як розповів ZAXID.NET Андрій Дворакевич, відеокапсульна ентероскопія є золотим стандартом у діагностиці нестандартних кровотеч ШКТ у розвинутих країнах. Відтепер таке обстеження дітям доступне і у нас. Обладнання для зчитування інформації американського виробника і відеокапсулу лікарні подарували. Одна відеокапсула коштує 25 тис. грн. Для обстеження Дарії використали відеокапсулу, яку надала фірма. Надалі вирішуватимуть, за які кошти закуповуватимуть капсули: можливо, залучатимуть благодійників, або буде співфінасування лікарні і батьків. Наразі це питання ще вирішується.