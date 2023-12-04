Око і зір 13-річному Сашку вдалося зберегти

Офтальмологи львівської дитячоїй лікарні св. Миколая успішно прооперували 13-річного хлопчика з Львівщини, у якого діагностували пухлину ока. Новоутвір стрімко збільшувався в розмірах і міг призвести до раку. Операція пройшла успішно, око і зір дитині вдалося зберегти.

Невеличку пляму на оці Сашка з Червоноградського району лікарі виявили випадково під час планового огляду. Бабусю, яка сама виховує онука, це дуже стривожило і вона відразу звернулася по допомогу до дитячих офтальмологів лікарні св. Миколая. Лікарі підтвердили побоювання: на конʼюнктиві ока дитини – утвір, який треба видалити. Вже запланували операцію, але її довелося відкласти, бо Сашко захворів на грип. А коли після одужання повернувся до лікарні, пляма значно збільшилася в розмірах і вже поширилася від кутика ока і аж до зіниці. Хлопчик почав фізично відчувати пухлину: зʼявилися поколювання та дискомфорт, повідомили в лікарні.

Утвір стрімко збільшувався у розмірах, це насторожило лікарів і хлопчика терміново прооперували

«Стрімкий ріст утворення насторожив лікарів, тож вирішили оперувати невідкладно. Офтальмологи успішно видалили пухлину, а її фрагменти віддали на дослідження. На щастя, утвір виявився доброякісним та завдяки вчасному видаленню, не встиг завдати непоправної шкоди», – кажуть у лікарні.

Після операції у Сашка поступово поліпшується зір. На контрольних оглядах він уже потрохи знімає повʼязку з правого ока.