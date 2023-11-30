Хлопець задоволений новим виглядом обличчя

У Львові в Міжрегіональному центрі лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння хірурги Парижа і Львова заново сформували обличчя 18-річному юнаку з Кропивницького. Він переніс складну реконструктивну операцію, після якої його обличчя нарешті стало пропорційним і симетричним.

Павлу з Кропивницького незабаром виповниться 18 років. Хлопець народився з двобічним незрощенням губи і піднебіння і у ранньому дитинстві йому виправили цю ваду за кордоном. Але позбутися проблем назавжди не вдалося. Після оперативного втручання верхня щелепа хлопця відставала у розвитку, була дуже мала і менша від нижньої. Це був не лише естетичний дефект. Через неправильне розміщення щелеп хлопець мав проблеми мовленням, жуванням тощо, повідомили у Центрі.

Хлопець прагнув вирішити проблему, тож засів за інтернет і почав шукати, хто і де в Україні може йому допомогти. Так він потрапив до Львова і став одним із перших пацієнтів, яких записали на реконструктивну операцію до паризького хірурга Романа Хонсарі, який прибув до Львова у рамках першої місії французьких черепно-лицевих і реконструктивних хірургів.

Після огляду і консультацій лікарі дійшли висновку, що Павлові слід провести складну реконструктивну операцію – бімаксилярну остеотомію (ортогнатична операція, яка дозволяє висунути верхню щелепу допереду, а нижню – дозаду і вкоротити піднебіння).

До складу операційної команди увійшли паризький хірург Роман Хонсарі, львівські хірурги Христина Погранична, Роман Огоновський, Андрій Міськів і анестезіолог Володимир Міщук.

Аби все вдалося максимально точно, команда хірургів використала 3D-моделювання обличчя: лікарі склали Павлові лицевий скелет, як кубики лего – він нарешті отримав нормальні пропорції.

«Хлопцеві зробили фактично чотири операції в одній: провели остеотомію верхньої щелепи (її подали вперед), остеотомію нижньої щелепи (її посунули дозаду), геніопластику (реконструкцію підборіддя) і кісткову пластику (закрили дефект альвеолярного відростка у ділянці розщілини власною кісткою з підборіддя)», – кажуть у Центрі.

Після операції, кажуть у Центрі, у Павла повністю змінилося обличчя, воно стало пропорційним і симетричним, це помітно навіть попри післяопераційний набряк.

Хлопець залишився дуже задоволений новим виглядом обличчя і оптимістично налаштований. Зараз уже складає плани на майбутнє.