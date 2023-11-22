6-річний Володимир з лікарем-нефрологом Романом Андруневичем

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно прооперували 6-річного хлопчика з Львівщини з рідкісною патологією ниркових артерій, через яку у дитини тиск піднімався до 240/160 і міг спровокувати інсульт.

До Центру хлопчик у важкому стані потрапив понад три місяці тому. Мама розповіла лікарям, що син постійно млявий, сонливий, відмовляється від їжі і втрачає вагу. Під час лабораторних досліджень у дитини виявили високий рівень білка в сечі, критично високі показники креатиніну та сечовини.

«Коли ми виміряли тиск маленькому пацієнту, то не повірили очам: 240/160 при нормі 110/70. Це критичний рівень, який може спровокувати інсульт», – повідомив керівник клініки дитячої нефрології, діалізу та трансплантації нирки Центру Роман Андруневич.

У дитини запідозрили вазоренальну гіпертензію – стійке підвищення артеріального тиску через порушення кровотоку у ниркових артеріях. Комп'ютерна томографія з контрастуванням, яку провели маленькому пацієнту, підтвердила діагноз. Допомогти хлопчику могла лише операція, але спершу слід було стабілізувати стан дитини.

За словами Романа Андруневича, на початку лікування ниркові показники і тиск залишалися високими. Щоб стабілізувати стан і підготувати його до операції, дитині кілька тижнів проводили процедуру гемодіалізу.

Складну операцію хлопчику провела команда спеціалістів, до якої увійшли фахівці Центру, Львівського національного медичного університету та Львівської обласної клінічної лікарні.

«Ми зіткнулися з украй рідкісною патологією – вазоренальною гіпертензією на ґрунті перенесеного тромбозу лівої ниркової артерії та вродженої гіпоплазії правої ниркової артерії та правої нирки. У світовій літературі описані поодинокі подібні випадки. Ушкодження нирок потребувало проведення гемодіалізу. Завдяки налагодженій співпраці з фахівцями ЗУСДМЦ вдалося провести чергову складну, ювелірну, рятівну операцію, реконструювати артерію та відновити ниркову функцію», – каже головний трансплантолог Львівщини, доцент ЛНМУ ім. Данила Галицького Ростислав Жук.

Після операції хлопчик почувається добре. Усі головні показники здоров'я нирок поступово нормалізуються, артеріальний тиск приходить до норми. Дитина уже не потребує гемодіалізу.