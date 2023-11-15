Унікальна рідкісна операція пройшла успішно

У львівській дитячій лікарні св. Миколая спеціалісти трьох міст – Києва, Івано-Франківська і Львова провели унікальну операцію дівчині з Івано-Франківська, якій поставили діагноз: рак кісток. Аби зберегти функціональність ноги, хірурги видалили середню частину кінцівки, а нижню повернули на 180 градусів і пришили задом наперед.

Про свій небезпечний діагноз: рак кісток, Юля дізналася за день до 18-річчя. Вона вдарилась ногою, звернулася до лікарів і після ретельного обстеження почула діагноз: остеосаркома 2B стадії. Дівчина лікувалася в онкологів Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні, пройшла шість сеансів хіміотерапії, та це не допомогло. Хвороба прогресувала, повідомили в лікарні.

Зупинити поширення агресивної пухлини можна було лише в один спосіб — терміново видалити уражену стегнову кістку. Та у Юлі рак вже поширився і на колінний суглоб, тож мова йшла про ампутацію ноги на високому рівні. Аби поборотися за якість життя дівчини та зберегти кінцівку максимально функціональною, свої зусилля об’єднали лікарі трьох міст: Івано-Франківська, Львова та Києва. Після декількох консиліумів вони вирішили провести рідкісну для України операцію — ротаційну пластику. До цього оперативного втручання готувалися спеціалісти чотирьох лікарень: Київської міської дитячої клінічної лікарні N2, Київського міського центру пластичної мікрохірургії, Івано-Франківської обласної дитячої лікарні та львівської дитячої лікарні св. Миколая.

«Ротаційна пластика – це хірургічне втручання у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом з коліном, а нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки задом наперед. Таким чином, стопа виконує роль коліна, що дозволяє згодом встановити функціональний протез і наскільки це можливо зберегти чутливість та рухливість кінцівки», – кажуть у лікарні.

Унікальне втручання мультидисциплінарна команда лікарів з трьох міст виконала у львівській лікарні св.Миколая. Спершу хірурги видалили уражені саркомою кістки: частину стегна, гомілки та колінний суглоб. Під час операції спеціалісти обстежили у лабораторії тканини на злоякісність, аби бути певними, що видалили всю пухлину. Наступний етап операції – ротаційна пластика. Лікарі з’єднали дві кістки різних діаметрів: стегнову та великогомілкову, останню при цьому розвернули на 180 градусів – п’яткою вперед. Тоді наклали гіпс та зафіксували ногу металевою пластиною. Операція пройшла успішно.

Юля вже повернулася до Івано-Франківська, продовжує хіміотерапію та боротьбу з недугою. Коли нога остаточно загоїться, вона буде займатися з фізичним терапевтом та розробляти ногу. Попереду на дівчину чекає і протезування. Функцію видаленого колінного суглоба виконуватиме стопа, завдяки чому дівчина зможе отримати функціональний протез і опанувати ходьбу.