Хлопчик приїжджав до Львова на контрольний огляд і з ним все добре

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» отоларингологи вперше заново сформували 9-річному хлопчику з Хмельниччини нову барабанну перетинку. Львівських отоларингологів консультував польський отохірург, професор Анджей Кжижаняк.

Як повідомили лікарям батьки, проблеми у сина почалися ще у садку. Мама помітила виділення з вуха і звернулася до лікаря. Під час огляду у барабанній перетинці і барабанній порожнині виявили пластилін.

«Хлопчику або вистрілили пластиліном у вухо, або запхали і проштовхули його далі і травмували барабанну перетинку. Пластилін дістали, пробували лікувати, але це не дало результату. У хлопчика були проблеми зі слухом. З часом барабанна перетинка атрофувалася, потягнулася в глибину і приросла до кістки. Тож довелося її видалити і сформувати нову зі скроневої фасції», – каже керівник клініки голови та шиї Федір Юрочко.

Таку операцію у львівському «Охматдиті» провели вперше. Консультував і поділився досвідом проведення таких оперативних втручань з львівськими лікарями отохірург, професор з Польщі Анджей Кжижаняк. За словами отоларингологів, методика, за якою оперували хлопчика, дуже складна.

Нещодавно хлопчик приїжджав до Львова на контрольний огляд. Від часу операції минуло півтора місяця і у хлопчика наразі все добре. Він і надалі буде залишатися під контролем отоларингологів і мусить берегти вухо від травм.