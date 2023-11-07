10-річний Максим з дитячим хірургом Андрієм Кузиком

Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно видалили 10-річному львів’янину кісту селезінки, яка займала 2/3 органа. Спершу думали, що через великі розміри кісти доведеться видаляти і селезінку. Та хірургам вдалося забрати утвір, а селезінку і її функції зберегти.

Максим розповаів лікарям, що донедавна його нічого не турбувало. Він займався бойовим гопаком, спортом. Та місяць тому раптово виникло відчуття розпирання у животі і з'явився біль, який посилювався після фізичних навантажень. Мати з сином прийшли до лікарів Центру на консультацію. Під час УЗД у хлопчика виявили великий утвір у селезінці, який займав 2/3 органа.

Спершу думали, що через великі розміри кісти ймовірною доведеться провести спленктомію (видалення) селезінки. Кістозними змінами були уражені середній та нижній сегменти органа. Та під час лапароскопії хірургам вдалося видалити патологічний утвір, зберігши верхній сегмент селезінки та його функції.

Як повідомив ZAXID.NET дитячий хірург Центру Андрій Кузик, кіста селезінки у хлопчика була 7 см. Попередити її виникнення неможливо. Вона буває первинна (вроджена) або постравматична (після удару в селезінку). У Максима, найвірогідніше, була вроджена кіста, яка спершу не давала про себе знати, а згодом почала рости.

Щороку, кажуть у Центрі, дитячі хірурги проводять до 10 схожих операцій. Селезінку малим пацієнтам вдається зберегти.

Кіста селезінки – доброякісне утворення, та невчасно виявлена може спричинити важкі ускладнення: нагноєння, розрив утворення, кровотечу у черевну порожнину, загальну важку інтоксикацію організму тощо. Тож дитячий хірург Андрій Кузик радить батькам регулярно обстежувати дітей, проходити планові медогляди перед школою, аби вчасно виявити і усунути патологію і не допустити до важких ускладнень.

Максим ще у лікарні, за станом його здоров’я спостерігають медики. Підтримати сина приїхав тато, який зараз захищає Україну.