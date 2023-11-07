Кирило швидко відновлюється, бо на нього чекають діти у модульному містечку

У львівській дитячій лікарні св. Миколая прооперували 13-річного Кирила Чудного з Харкова, у якого ліва нога була на 5 см коротша за праву. Аби вирівняти довжину кінцівок, ортопеди вживили в праву ногу хлопця пластини, які призупинять ріст кісток.

На початку війни родина хлопчика з Харкова переїхала до Львова, де Кирило і його сестра зайнялися волонтерством, почали допомагати іншим дітям-переселенцям. Щоп’ятниці разом із командою Кирило їздив у модульне містечко для вимушених переселенців і допомагав дітям у навчанні та організовував їхнє дозвілля. А щосереди хлопець допомагав готувати і роздавати їжу нужденним, повідомили в лікарні.

Кирило не звернув увагу на те, що почав фізично відставити від однолітків, не міг швидко бігати. Ваду розвитку помітила мама і привела сина на консулльтацію до дитячих ортопедів.

Під час огляду хлопця лікарі виявили, що його ліва нога на 5 см коротша від правої і з’ясували, що ріст кінцівки уповільнився через пухлини в кістках.

«Ці утворення доброякісні і не потребували видалення, тож аби вирівняти довжину кінцівок, ортопеди вирішили тимчасово зупинити ріст правої ноги. Для цього провели малоінвазивне оперативне втручання і вставили спеціальні пластини, які мають призупинити ріст кістки. За прогнозами медиків, десь за півтора року ліва нога Кирила дожене праву. Тоді пластини вилучать і надалі хлопець буде розвиватися нормально», – кажуть у лікарні.

За словами лікарів, мама хлопця вчасно виявила ваду розвитку, бо згодом різниця між довжиною ніг стала б ще більшою і хлопець почав би кульгати. І аби усунути ваду, лікарям довелося б застосувати вже більш радикальне лікування та подовжувати коротшу ногу за допомогою спеціального апарата. А це більш складне і травматичне втручання з тривалим в часі відновленням.

Після малоінвазивного оперативного втручання Кирило швидко відновлюється, займається з фізичним терапевтом та розробляє ногу. Його реабілітація триватиме ще кілька тижнів. Стимулює хлопця до якнайшвидшого одужання те, що його дуже чекають діти у модульному містечку.