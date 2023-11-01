Хлопчика з лікарні вже виписали додому

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» 7-річний хлопчик з Яворівщини потрапив зі складним діагнозом: двобічна полісегментарна пневмонія, лівобічна деструктивна пневмонія, лівобічний ексудативний плеврит, лівобічний фібриноторакс. Іншими словами, у дитини було двобічне запалення легень, рідина в лівій плевральній порожнині та спайки, які створювали ефект бджолиних сот, тому вивести рідину з плевральної порожнини звичайним дренуванням було неможливо.

Як повідомив ZAXID.NET торакальний хірург «Охматдиту» Олександр Колодій, все почалося зі звичайного ГРВІ. Хлопчик підхопив вірус, до якого згодом приєдналася бактеріальна інфекція, що спровокувала пневмонію. Лікування антибіотиками не допомагало, стан хлопчика погіршувався, тож з району його скерували на лікування до Львова.

До "Охматдиту" хлопчик потрапив з низкою ускладнень

Після ретельного обстеження лікарі «Охматдиту»вирішили провести дитині торакоскопію легень. Це малоінвазивний ендоскопічний метод, за допомогою якого проводиться діагностика або оперативне втручання при патології легень. Вузьку трубку з камерою на кінці вводять в плевральну порожнину через грудну стінку. Цей метод є менш травматичним, ніж звичайна операція, дає набагато менше ускладнень, скорочує терміни реабілітації, знижує потребу в знеболюванні і необхідність перебування у відділенні реанімації в післяопераційному періоді, кажуть у лікарні.

«Торакоскопія дозволила пришвидшити процес одужання. Ми забрали ті вогнища, які були осумковані спайками. Адекватно провели санацію плевральної порожнини. Результатом задоволені. Коли ми ще не застосовували торакоскопію, діти лікувалися значно довше. Всі ці ускладнення трималися дого, повільно розсмоктувалися», – каже торакальний хірург Олександр Колодій.

Оперативне втручання пройшло успішно. Опісля продовжили медикаментозне лікування і хлопчика вже виписали додому.

За словами лікаря, такі ускладнення у дітей тепер виникають все частіше. Попередити їх неможливо, тож у найскладніших випадках побороти їх допомагає торакоскопія.