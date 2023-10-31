Перша операція пройшла успішно. Через декілька місяців на маленьку чекає ще одне оперативне втручання

Львівська щелепно-лицьова хірургиня Христина Погранична двічі врятувала новонароджену дівчинку, у якої діагностували вроджену ваду обличчя. Спершу вона доклала зусиль до того, аби дитина з’явилася на світ: переконала матір, що її можна вилікувати і аборт робити не обов’язково. Тепер лікарка проводить операції, які допоможуть дівчинці і її родині забути про вроджену ваду назавжди.

У родині Іванни (ім’я змінено) з Сумської області з нетерпінням чекали на народження доньки. Під час УЗД на 20 тижні вагітності виявилося, що дитина народиться з вродженою вадою – розщіленою губи, повідомили у Міжрегіональному центрі лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння.

«Я була розгублена, у депресії. Лікарі мені сказали, що дитина буде калікою, я була близька до аборту», – згадує жінка.

Якось Іванна прочитала у соцмережах інформацію, що таким дітям допомагають у Львові, в Міжрегіональному центрі лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння. Прочитала відгуки батьків, які зіткнулися з такою ж проблемою, і зателефонувала хірургині Христині Пограничній. За словами жінки, інші лікарі сухо повідомляли, що може бути у дитини, а Христина Погранична розказала про способи допомоги таким дітям після народження. І це додало жінці сили і віри в те, що з її донькою все буде добре.

Дівчинка через місяць після першої операції

У пологовому батькам підтвердили, що у малечі – розщілина губи і піднебіння, решта невтішних прогнозів не підтвердилося. Відразу після народження мама зв’язалася з львівськими лікарями, які допомогли підібрали маляті відповідний спосіб годування. А коли дитині виповнилося чотири місяці, їй у Львові успішно зробили першу операцію – закрили незрощення губи.

«На дитину чекає ще одна операція. Коли їй виповниться дев’ять місяців, ми закриємо дефект піднебіння», – каже Христина Погранична.

Дівчинка вже вдома. Через місяць після операції на місці розщілини губи залишився лише ледь помітний шрам. Дитина добре набирає вагу, розвивається і мило усміхається.

Лікарі радять батькам не панікувати, коли під час вагітності їм повідомляють про ті чи інші вроджені вади дитини. І не приймати у відчаї поспішних рішень. Нині медицина настільки пішла вперед, що переважна більшість вроджених вад піддаються хірургічній корекції і надалі діти нормально живуть і розвиваються.