Відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір провів у Львові одну із найважчих отоларингологічних операцій, завдяки якій 16-річний львів’янин Юліан вперше за своє життя вільно вдихнув повітря носом. Складна реконструктивна операція для підлітка була безкоштовною.

У хлопця ніс зовні і його перегородка були деформовані від народження. Він народився з розщілиною твердого та мʼякого піднебіння, і через цю патологію його ніс був дещо вигнутим у бік. Юліану було складно дихати, особливо при фізичних навантаженнях. Виправити таку ваду – складно і дорого. Та лікар з Туреччини Хакан Агір взявся допомогти Юліану безкоштовно, повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

«Ця реконструктивна операція носа вважається однією із найскладніших в отоларингології. Під час втручання турецький хірург провів корекцію носової перегородки і хрящової тканини та трохи вирівняв ніс. Уже на ранок після операції Юліан зміг вперше в житті вільно вдихати повітря через ніс. За кілька років юнакові потрібно буде зробити ще одну операцію – відкриту ринопластику кісткової частини носа і пластику клиновидного дефекту губи. Це дозволить повністю вирівняти ніс та надати йому естетичного вигляду», – кажуть у лікарні.

Однак таке втручання можна проводити лише після досягнення Юліаном повноліття.

Професор пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії у Acibadem Altunizade Hospital у Стамбулі Хакан Агір уже вчетверте побував у Першому медоб’єднанні Львова і провів 10 складних та високоточних операцій. Окрім Юліана, лікар провів реконструктивні втручання ще чотирьом українським дітям із розщілинами губ та піднебіння, складними рубцями та опущенням повік. Решта прооперованих – дорослі, у тому числі з надскладними онкологічними і мікрохірургічними втручаннями, і наші захисники.

Окрім Львова, турецький лікар допомагає пораненим військових та цивільним з усієї України у Дніпрі та Харкові. Професор запевняє, що й надалі допомагатиме українським колегам і хоче, аби пластична хірургія в Україні була на такому ж високому рівні як у Туреччині.

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