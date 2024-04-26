У Хмельницькій області спостерігається спалах кашлюку – у 2024 році лікарі зафіксували 30 випадків цього захворювання, коли у 2023 році всього було 11 таких випадків, а у 2021 та 2022 роках – жодного. Про це 25 квітня повідомили на сторінці Хмельницької інфекційної лікарні у Facebook.

«У Хмельницькій інфекційній лікарні в 2023 році пролікували 2 хворих із кашлюком, а за три місяці 2024 року пролікували вже 8 хворих, з них один – летальний випадок», – зауважила завідуюча дитячого інфекційного відділення Вікторія Леньга.

Відомо, що від кашлюка померла дитина. Втім, лікарка відмовилася коментувати ZAXID.NET, коли це сталося та за яких обставин.

Варто зауважити, що ріст захворюваності на кашлюк спостерігається не лише на Хмельниччині, але й у низці інших областей України. Зокрема, медики Рівненщини повідомляли, що за три місяці 2024 року вони виявили кашлюк у 111 пацієнтів, що у 37 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас у Львові через кашлюк у реанімацію потрапило 6-місячне немовля, в якого були сильні спазматичні напади кашлю та затримка дихання.

Додамо, що кашлюк – гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Має циклічний перебіг із характерним спазматичним нападоподібним кашлем. Захворювання передається від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю й чхання.

Недуга починається поступово з сухого кашлю, який наростає в динаміці і переростає в напади спазматичного кашлю. Особливо важко кашлюк протікає у дітей до 6 місяців. У них частіше виникають ускладнення з боку органів дихання, що може бути небезпечним для життя.

Єдиний надійний захист від кашлюка — це вакцинація. В Україні таке щеплення є обов'язковим, дітей вакцинують у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Невакциновані люди можуть захворіти у будь-якому віці.