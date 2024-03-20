На стаціонарному лікуванні в Рівненській обласній дитячій лікарні перебуває немовля з підозрою на кашлюк. Як повідомили 20 березня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, упродовж трьох місяців 2024 року медики зафіксували на Рівненщині 111 хворих на кашлюк, що у 37 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільша кількість випадків – у Сарненському, Рівненському та Вараському районах.

«Із початку року до Рівненської обласної дитячої лікарні звернулися 34 пацієнти з діагнозом кашлюк, які потребували госпіталізації: у січні – 8, у лютому – 19, а в березні – 7. Нині у відділенні педіатрії №1 перебуває дитина першого року життя з підозрою на кашлюк. Наймолодший пацієнт, який потребував стаціонарного лікування у 2024 році, був віком 20 днів», – повідомили ZAXID.NET в адміністрації медзакладу.

Недавно медики Львівщини також повідомили про фіксацію росту захворюваності на кашлюк. За два місяці 2024 року в області було зафіксовано 73 випадки. Наразі 6-місячне немовля з недугою перебуває в реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні.

За словами рівненських лікарів, основна причина захворюваності – невиконання профілактичних щеплень. Серед захворілих у 2024 році 73% не щеплені або не мають чергового щеплення проти кашлюку. Вакцинувати дітей для профілактики захворювання рекомендують у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.

Додамо, що кашлюк – це підступне й небезпечне захворювання. Сильні спазматичні напади кашлю, які характерні для цієї недуги, можуть призвести до затримки дихання, негативно впливають вони і на серцево-судинну систему. Найнебезпечніше захворювання для дітей до двох місяців, яким ще не проводять щеплення. Аби убезпечити маля від захворювання, лікарі радять вакцинуватимя мамі ще до пологів і всім дорослим, які будуть поруч з малям.