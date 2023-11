Американські і львівські хірурги оглядають і консультують пацієнта

У неділю, 12 листопада, у Львові, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unboken) стартував перший день місії американських пластичних та реконструктивних хірургів «FACE TO FACE», мета якої – допомогти найважчим пацієнтам з мінно-вибуховими травмами і поділитися досвідом використання найсучасніших технологій з українськими лікарями. Для оперативних втручань уже обрали 30 українців, вісім з них мають надскладні травми і їхні операції можуть тривати від 10 до 15 годин. Перші хірургічні втручання заплановані вже на нинішній ранок.

Це вже третя американська місія в Україні. Цього разу до Центру приїхали 25 провідних спеціалістів: пластичні, щелепно-лицеві та реконструктивні хірурги, ЛОРи, ортопеди та офтальмологи, повідомили у Центрі.

«Наша основна мета – допомогти найважчим пацієнтам з мінно-вибуховими травмами, а також передати досвід виконання найсучасніших технологій українським лікарям», – каже Манош Абрагам, MD, керівник гуманітарного підрозділу AAFPRS.

У перший день місії спеціалісти оглянули 42 пацієнтів і обрали 30 українців для оперативних втручань. Вісім з них мають надскладні травми і їхні операції можуть тривати від 10 до 15 годин.

Попереду пʼять операційних днів. Американській спеціалісти працюватимуть разом із командою Центру. Спільно планують виконати одне з найважчих втручань, про яке розповів американський реконструктивний хірург, професор кафедри отоларингології – хірургії голови та шиї Шерорд «Скотт» Татум: «Ми маємо надскладного пацієнта, який отримав важке поранення обличчя та в нього повністю відсутня нижня щелепа. Будемо використовувати найважчу методику в мікрохірургії та працювати двома бригадами. Плануємо виконати пересадку стегнової кістки на живлячій судині разом з м'якими тканинами на нижню щелепу, паралельно щелепно-лицеві хірурги будуть проводити реконструкцію кісткового дефекту на обличчі захисника. Втручання є важким та довготривалим».

Серед пацієнтів, яких прооперують, є військовий В’ячеслав Кондрашов. Поранення чоловік отримав в червні 2022 року, разом з побратимами наїхав на протитанкову міну. Уламки пошкодили обличчя. Тепер, аби відновити його, В’ячеславу потрібна операція з пересадки нерва.

Нагадаємо, « FACE TO FACE» – проект медичних місій, створений у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) та організаціями Razom for Ukraine тa Ngenius.